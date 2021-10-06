Погоня с участием трех машин и стрельбой произошла в Каслинском районе

Оба нарушителя сейчас под арестом. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Каслинском районе сотрудники ГИБДД открыли огонь, чтобы остановить нарушителей, но это помогло лишь отчасти.
Дежурившие ночью на дороге инспекторы ДПС заметили две подозрительные машины. Водители ВАЗ-2121 и Ford Maverick не стали останавливаться по требованию полицейских, тогда последние начали погоню.
Беглецы превышали скорость и выезжали на встречную полосу, пытаясь скрыться от преследования. Сотрудники ГБДД по громкой связи просили остановиться, потом выстрелили в воздух, а когда и это не помогло, стали стрелять по колесам автомобилей.
— Одно из транспортных средств было остановлено на автодороге «Касли-Верхний Уфалей», а водитель отечественной автомашины попытался скрыться в селе Воздвиженка, где проживал, — рассказали в региональном ГУ МВД.
Задержали в итоге и того водителя, что остановился на трассе, и того, которого разыскали в селе. Это оказались мужчины 33 и 19 лет. У одного из них не было прав на управление транспортным средством, а второй оказался пьян.
Обоих нарушителей на 10 суток отправили под административный арест за неповиновение сотрудникам полиции.
В отношении каждого из мужчин составили протоколы о нарушениях, сейчас в полиции проводят по ним проверку.
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