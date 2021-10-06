В центре Челябинска на перекрестке столкнулись четыре автомобиля

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

ДТП произошло сегодня, 6 октября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина в Челябинске. В аварию попали сразу четыре автомобиля.

В ГИБДД Челябинска сообщили, что ДТП обошлось без пострадавших. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Проезд в районе аварии оказался затруднен.

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