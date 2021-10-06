За плохой капремонт в Челябинской области заплатит страховая

Подрядчики обязаны оформить страховку при заключении договора на капремонт

В Челябинской области с мая этого года начали страховать капитальный ремонт, который проводят в домах. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель регионального оператора капитального ремонта Виктор Тихоненко.

— Чтобы исключить тему нанесения ущерба, мы включили во все договоры с подрядчиками обязательное страхование — страхование ответственности подрядной организации. Страхуется подрядчиком общее имущество, которое он ремонтирует, то есть сам процесс капремонта. Страхуется ответственность и ущерб третьим лицам — собственникам и самим работникам. Страхуются гарантийные обязательства на ремонт 5 лет. То есть если с подрядчиком что-то случится, то выплата покроет риски, — сообщил Виктор Тихоненко. — Мы один из немногих регионов, где страхую полностью все.

Он добавил, что сам капремонт, ответственность и гарантийный ремонт страхованы на полную стоимость договора. Выплата за ущерб жизни и здоровью составит не менее 15% от стоимости договора, но не более 1 млн рублей.

— Как техзаказчик, мы неоднократно расторгали договоры с подрядчиками в одностороннем порядке, — сообщил Виктор Тихоненко. — Это касается и производителей, и проектировщиков, и строительного контроля. Мы расторгаем договор, направляем информацию о недобросовестном подрядчике в минстрой на исключение из действующего реестра квалифицированных подрядчиков, а также в УФАС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru