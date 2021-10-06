В Челябинской области не смогли найти подрядчика на ремонт дороги к Джабыку, которую поручил сделать Владимир Путин

Дорога Джабык - Париж. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На ремонт автомобильной дороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык правительство Росси направило 465 млн рублей. Аукцион был объявлен 27 сентября. Однако он признан несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки. Капитальный ремонт предполагается на участке в 20 км.

Сделать дорогу до села Париж губернатора Алексея Текслера попросили жители поселка Джабык, чьи дома пострадали от лесных пожаров в июле этого года. Вопрос обсуждался и во время визита в регион президента России. Владимир Путин поручил найти средства на капремонт. Как ранее сообщали в Миндортрансе, основной объем должен быть сделан до конца 2021 года.

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