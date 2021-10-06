В Миассе призывники заплатили 750 тыс. рублей за освобождение от службы

Жители Миасса платили за обнаружение у себя несуществующих сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы не попасть в армию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух жителей Миасса будут судить за получение взятки, мелкое взяточничестве и пособничеств во взяточничестве. Они помогали призывникам уклоняться от военной службы.

Один из обвиняемых работал в медицинской и военно-врачебной комиссиях в военном комиссариате Миасса. С 2013 по 2020 год он получил 750 тыс. рублей в обмен на заключения о негодности призывников к службе по состоянию здоровья.

Второй обвиняемый за деньги готовил для сообщника документы о якобы имеющихся у призывников сердечно-сосудистых заболеваниях. Во время расследования уголовного дела арестовали имущество соучастников и их близких .

— Арест наложен на 9 квартир, два транспортных средства, и банковский счет, всего на сумму свыше 18 млн рублей, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело миасцев передали в суд.

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