Жителям Челябинской области проведут газ до участков бесплатно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем аккаунте в Instagram призвал жителей подавать заявки на догазификацию. Он сообщил, что в регионе начинает работу программа социальной газификации. Подключение обеспечивается до границы земельного участка. Работы по строительству газопровода в границах участка и приобретение оборудования осуществляется уже за свой счет.

— В Челябинской области под программу попадают почти 70 тысяч участков, причем список пополняется, — отметил губернатор. — Уже сегодня можно зайти на сайт единого оператора газификации connectgas.ru. Там нужно удостовериться, газифицирован ли ваш населенный пункт, а затем найти собственное домовладение.

На данный момент на догазификацию подали заявку более 5 тысяч южноуральцев. Пенсионеры, малообеспеченные многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами могут получить социальную помощь на покупку внутридомового оборудования.

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