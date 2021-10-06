Троллейбусное депо в Челябинской области проверили на предмет заражения радиацией

Специалисты в защитных костюмах обрабатывали транспорт. Фото: МКУ "Управление ГОЧС" г. Миасс | vk.com

В Миассе Челябинской области обследовали троллейбусное депо на предмет заражения радиоактивными изотопами. Специалисты проверили и транспорт, и водителей, а затем занялись обработкой.

Проверка не была спровоцирована катастрофой — это тренировочные мероприятия, нацеленные на отработку навыков по гражданской обороне. Практика проводится регулярно по всей России.

На территории депо развернули пункт временного размещения жителей. Фото: МКУ "Управление ГОЧС" г. Миасс

На территории троллейбусного депо специалисты развернули пункт временного размещения жителей в случае угрозы радиации, а также провели осмотр защитных сооружений.

— Все те задачи, которые мы перед собой поставили, были выполнены на 100%, — сказала командир личного состава Ольга Морозова.

По итогам было установлено, что все нормы были соблюдены, и риска заражения радиацией у сотрудников троллейбусного депо не было.

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