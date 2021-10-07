Метеорологи предсказали, что смог в Челябинске сохранится еще минимум на день

Чистого воздуха не стоит ждать, как минимум, до конца дня Фото: Андрей АБРАМОВ

Неблагоприятные метеоусловия, о которых объявили 5 октября, продержатся по меньшей мере до 19:00 7 октября. Смог продолжит скапливаться в Челябинске, Коркино, Златоусте и Сатке.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе региона, рассеиванию вредных примесей в воздухе мешает слабый ветер неблагоприятного направления. Ветер в ближайшие три дня, по прогнозам метеорологов, будет северо-западным и западным, 3-8 метров в секунду.

Уменьшить концентрацию вредных примесей в атмосфере не помогут и осадки: до 9 октября обещают сухую погоду с переменной облачностью.

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