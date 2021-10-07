Метеорологи пообещали жителям Челябинской области бабье лето в октябре

В конце недели в Челябинской области потеплеет до +14 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинскую область может прийти бабье лето. По крайней мере, метеорологи обещают теплую для середины осени погоду. Сегодня, 7 октября, воздух прогреется до +14 градусов. В пятницу и субботу днем будет от +11 до +14 градусов. Ветер останется северо-западным, 3-8 метров в секунду. Осадков не обещают, только переменную облачность.

Ночные заморозки тоже смягчатся. В ночи на пятницу и на субботу будет от 0 до +2 градусов.

Слегка испортиться погода может лишь в воскресенье 10 октября: по прогнозу Гидрометцентра, в этот день временами могут идти небольшие дожди, дневная температура воздуха опустится до +9 градусов.

Но уже в начале следующей недели осадки прекратятся. До среды 13 октября будет от +5 до +9 градусов, переменная облачность.

Впечатления от прогулок в последние теплые дни южноуральцам может подпортить смог. Предупреждение об НМУ объявили в Челябинске, Коркино, Сатке и Златоусте.

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