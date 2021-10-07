Более 100 тыс. человек в Челябинской области заболели коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последние сутки зарегистрировали 397 новых случаев коронавируса – так много диагнозов за день еще не подтверждали. За все время эпидемии в регионе коронавирусом заболели 100 тыс. 279 человек.

Количество смертей от ковидной пневмонии в последний день слегка отступило от антирекордного значения 27. Болезнь за сутки унесла жизни 26 южноуральцев.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 10 тыс. 540 человек.

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