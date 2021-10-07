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Общество7 октября 2021 12:39

В Челябинске сотрудника РЖД, задержанного за взятку, отправили в СИЗО

По версии следствия, он получил около 700 тыс. рублей
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Обвиняемый отвечал за капительное строительство. Фото: ЮУЖД

Обвиняемый отвечал за капительное строительство. Фото: ЮУЖД

В четверг, 7 октября, суд избрал меру пресечения сотруднику РЖД, обвиняемому в коррупции. Ближайшие два месяца, до 6 декабря, он проведет в СИЗО.

— По версии следствия обвиняемый в период 2020-2021 годы получил от регионального представителя ООО «ГидроСпецПром» взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера на общую сумму не менее 700 тыс. рублей за беспрепятственное принятие выполненных работ по договору субподряда, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Подозреваемый отвечал за капитальное строительство. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Также возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, который, по версии следствия, дал взятку (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

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