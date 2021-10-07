«Трактор» в Хабаровске с «сухим» счетом переиграл «Амур»

Лукаш Седлак - автор первой шайбы в ворота "Амура". Фото ХК "Амур".

Челябинцы вышли на лед «Платинум Арены» уже через пять часов после прилета в Хабаровск. Ночной перелет и пятичасовая разница во времени с Челябинском, похоже, не сильно сказалась на самочувствии игроков.

В начале третьего периода «Трактор» вел в счете 2:0: в конце первого периода шайбой отметился Лукаш Седлак (гол в меньшинстве), а в начале третьего отрезка матча — Никита Тертышный (в большинстве). Это восьмая шайба Тертышного в этом сезоне за черно-белых. Матч так и завершился победой «Трактора» — 2:0. Чешский голкипер «медведей» Роман Вилл отразил 50 бросков и записал на свой вратарский счет очередной «сухарь».

«Трактор» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ (24 очка), на два очка опережая «Салават Юлаев». Правда, у уфимцев на один сыгранный матч меньше. А возглавляет таблицу с 26 очками магнитогорский «Металлург».

9 октября «Трактор» проведет повторный матч с «Амуром», а 11 и 12 — два матча подряд во Владивостоке с «Адмиралом».

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