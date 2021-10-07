Смог на Южном Урале задержится до 8 октября

Неблагоприятные условия ожидаются в нескольких городах региона. Фото: Александр АБРАМОВ

В Челябинской области режим НМУ продлили еще на сутки. Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Челябинске, Златоусте, Сатке и Коркино.

Сначала о режиме НМУ сообщили во вторник, 5 октября. Его введение планировалось на сутки. В среду, 6 октября, режим продлили. К четвергу режим продлен еще на один день до 19:00 8 октября.

Снизить количество вредных веществ в атмосфере над регионом обычно помогают дожди и ветра, однако, челябинский гидрометеоцентр спрогнозировал солнечную и теплую погоду на те дни, когда в регионе действует режим НМУ.

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