Жители крупного города в Челябинской области останутся без воды, газа и света

Ремонтные работы также проведутся в поселке Дачный и селе Устиново. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Миасса в Челябинской области останутся без холодной воды, газа и света 8 октября. На территории города будут проводиться обширные плановые ремонтные работы.

С утра электричества не будет как в домах в черте города, так и поселке Дачный и селе Устиново. Его обещают включить к 17:00.

Холодную воду отключат только на улице Ватутина с 7-го по 16-ый дома с 9:00. Вода поступит по мере окончания работ.

Газоснабжение будет отсутствовать на улицах Попова, 17, и Уральский Добровольцев, 12, 15. Отключение продлится с 9 утра до 13:00.

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