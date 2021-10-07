Минэкологии выясняет, чья «люксовая» машина каталась по заказнику Южного Урала

Нарушителя могут оштрафовать. Фото: Катав-Ивановский район. 74 ru | vk.com

Министерство экологии Челябинской области заинтересовалось незнакомцем, сидевшим за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser. Машина разъезжала по Серпиевскому заказнику — природной территории, находящийся под охраной.

Шумиху подняли общественники, которые распознали за рулем странной машины депутата районного собрания. По их словам, «люксовая» машина принадлежит именно ему, но что он делал на охраняемой территории неизвестно.

Сообщение поступило в Министерство экологии региона, где пообещали разобраться в ситуации и наказать нарушителя.

— Там действует режим особой охраны. Проезжать на машине там запрещено, как и разводить огонь. Мы вычислим нарушителя его по номерам и привлечем к ответственности по всей строгости, — заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Инцидентом заинтересовались в том числе из-за браконьеров, которые ищут редкую добычу на богатой земле. На территориях заповедников и заказников регулярно проводятся рейды по вычислению охотников-нарушителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru