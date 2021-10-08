В Челябинске раскрыли убийство женщины, совершенное 18 лет назад

Суд предстоит только одному из сообщников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области закончили расследовать преступления, совершенные в мае 2003 года. Тогда в Металлургическом районе, рядом с заброшенным домом двое мужчин изнасиловали и убили незнакомую им женщину, а затем украли принадлежавшие ей вещи. Чтобы скрыть следы преступления, они спрятали тело в подвале пустующего здания.

Следователи изучили данные более чем 10 экспертиз и опросили 30 свидетелей. Тем не менее, отыскать подозреваемых удалось лишь спустя 18 лет.

Уголовное дело в отношении челябинцев завели по статьям об убийстве, изнасиловании и разбое.

— После проведения комплекса оперативных мероприятий с участием сотрудников регионального управления МВД России и имевшихся доказательств обвиняемые признали вину в совершении преступлений, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Один из обвиняемых умер, не дождавшись суда. Уголовное дело второго соучастника передали в суд.

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