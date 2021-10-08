Челябинец напал на полицейских в Новосибирске

Фото: управление на транспорте МВД по СФО

Житель Челябинска стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти.

46-летнего мужчину задержали в новосибирском аэропорту Толмачево. Он устроил пьяный дебош в кафе на территории аэровокзала.

Сотрудники транспортной полиции сопроводили челябинца в дежурную часть и начали составлять протокол о мелком хулиганстве. Мужчина в это время ругался на них матом.

— На неоднократные требования прекратить противоправные действия, мужчина неожиданно бросился на одного из сотрудников и попытался нанести ему удары в лицо. Полицейские вынужденно применили к гражданину физическую силу и специальные средства, — рассказали в транспортном управлении МВД по Сибирскому федеральному округу.

Теперь челябинцу грозит штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

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