В Челябинской области после потепления пойдет мокрый снег

Снег может пойти 10 октября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бабье лето, наступившее в октябре, не продлится долго. Метеорологи предсказывают, что погода начнет портиться уже в ночь на воскресенье 10 октября.

В дневное время 8 и 9 октября в Челябинской области будет от +8 до +14 градусов, западный и северо-западный ветер со скоростью 3-9 метров в секунду. Обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

В ночь на воскресенье может начаться дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха упадет до 0, +5 градусов. Днем 10 октября дожди и снегопады продолжатся. На большей части территории области осадки будут несильными, но в северных районах возможны умеренные дожди с мокрым снегом. Днем воздух прогреется максимум до +11 градусов.

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