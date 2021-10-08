В Челябинской области за день зарегистрировали 400 новых случаев коронавируса

Коронавирусом заболели более 100 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 ровно у 400 человек. Это новый региональный антирекорд, такого количества больных за день прежде не выявляли.

Общее количество заболевших за всем время эпидемии в регионе к этому дню составляет 100 тыс. 679 человек.

Сейчас от коронавируса лечатся 10 тыс.629 жителей региона.

По данным областного министерства здравоохранения, от ковидной пневмонии за сутки скончались 26 пациентов.

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