В Челябинской области за день зарегистрировали 400 новых случаев коронавируса

Коронавирусом заболели более 100 тыс. жителей Челябинской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 ровно у 400 человек. Это новый региональный антирекорд, такого количества больных за день прежде не выявляли.
Общее количество заболевших за всем время эпидемии в регионе к этому дню составляет 100 тыс. 679 человек.
Сейчас от коронавируса лечатся 10 тыс.629 жителей региона.
По данным областного министерства здравоохранения, от ковидной пневмонии за сутки скончались 26 пациентов.
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