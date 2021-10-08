Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса и гриппа 9 и 10 октября

На вакцинацию приглашают южноуральцев старше 18 лет Фото: Кирилл САДЫКОВ

В торговых центрах и публичных заведениях Челябинской области в ближайшие выходные снова откроются прививочные пункты. В них взрослые смогут бесплатно получить прививки против коронавируса или гриппа. Для этого с собой нужно иметь удостоверение личности, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Перед прививкой медики зададут вопросы о наличии хронических заболеваний и аллергии, а также проведут общий осмотр. У желающих привиться могут измерить артериальное давление, содержание кислорода в крови и температуру тела. Потребуется также заполнить анкету, чтобы сведения о прививке смогли занести в федеральный реестр.

Желающим вакцинироваться, как и прочим посетителям торговых цетров, рекомендуют не забывать о мерах безопасности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Прививочные пункты 9 и 10 октября будут работать по следующему графику:

Челябинск

9 октября

ТРК «Алмаз» (10:00 — 14:00)

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен» (10:00 — 14:00)

ТРК «Кольцо» (12:00 — 18:00)

ТРК «Родник» (10:00 — 16:00)

ТРК «Космос» (12:00 — 16:00)

ТРК «Куба»(10:00 — 13:00)

ТК «КС» (12:00 — 15:00)

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 (9:00 — 13:00)

Медпункт на железнодорожном вокзале ( 10:00 — 19:00)

10 октября

ТРК «Алмаз» (10:00 — 14:00)

ТРК «Кольцо» (12:00 — 17:00)

ТРК «Родник» (10:00 — 16:00)

ТРК «Фокус» (11:00 — 16:00)

Медпункт на железнодорожном вокзале (10:00 — 19:00)

Магнитогорск

9 октября

ТРК «Гостиный двор» (11:00 — 15:00)

ТРК «Континент» (11:00 — 15:00)

10 октября

ТРК «Гостиный двор» (11:00 — 15:00)

ТРК «Континент» (11:00 — 15:00)

ТРК «Семейный парк» (10:00 — 14:00)

Чебаркуль

9 и 10 октября

Колхозный рынок (9:00 — 13:00)

Мини-рынок (13:00 — 16:00)

Миасс

9 и 10 октября

ТРК «Слон» (11:00 — 14:00)

Златоуст

9 и 10 октября

ТРК «Тарелка» (12:00 — 17:00)

Кыштым

9 и 10 октября

ТК «Радуга» (10:00 — 14:00)

Чесма

10 октября

ТЦ «Магнит» (10:00 — 14:00)

Пласт

9 и 10 октября

ТК «Раздолье» (9:00 — 13:00)

Касли

9 октября

ТЦ «Перекресток» (10:00 — 13:00)

Троицк

9 и 10 октября

Медпункт на железнодорожном вокзале (10:00 — 19:00)

Сатка

9 и 10 октября

Центральный рынок (10:00 — 12:00)

п. Межевой, рынок (10:00 — 12:00)

Копейск

9 октября

ТК «Слава» (10:00 — 13:00)

Долгодеревенское

9 октября

РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7 (9:00 — 13:00)

Кизил

9 и 10 октября

Магазин «Магнит» (9:00 — 12:00)

Карталы

9 октября

ТЦ «Фрегат» (11:00 — 13:00)

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