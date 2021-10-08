Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса и гриппа 9 и 10 октября

На вакцинацию приглашают южноуральцев старше 18 лет
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В торговых центрах и публичных заведениях Челябинской области в ближайшие выходные снова откроются прививочные пункты. В них взрослые смогут бесплатно получить прививки против коронавируса или гриппа. Для этого с собой нужно иметь удостоверение личности, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Перед прививкой медики зададут вопросы о наличии хронических заболеваний и аллергии, а также проведут общий осмотр. У желающих привиться могут измерить артериальное давление, содержание кислорода в крови и температуру тела. Потребуется также заполнить анкету, чтобы сведения о прививке смогли занести в федеральный реестр.
Желающим вакцинироваться, как и прочим посетителям торговых цетров, рекомендуют не забывать о мерах безопасности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Прививочные пункты 9 и 10 октября будут работать по следующему графику:
Челябинск
9 октября
ТРК «Алмаз» (10:00 — 14:00)
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен» (10:00 — 14:00)
ТРК «Кольцо» (12:00 — 18:00)
ТРК «Родник» (10:00 — 16:00)
ТРК «Космос» (12:00 — 16:00)
ТРК «Куба»(10:00 — 13:00)
ТК «КС» (12:00 — 15:00)
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 (9:00 — 13:00)
Медпункт на железнодорожном вокзале ( 10:00 — 19:00)
10 октября
ТРК «Алмаз» (10:00 — 14:00)
ТРК «Кольцо» (12:00 — 17:00)
ТРК «Родник» (10:00 — 16:00)
ТРК «Фокус» (11:00 — 16:00)
Медпункт на железнодорожном вокзале (10:00 — 19:00)
Магнитогорск
9 октября
ТРК «Гостиный двор» (11:00 — 15:00)
ТРК «Континент» (11:00 — 15:00)
10 октября
ТРК «Гостиный двор» (11:00 — 15:00)
ТРК «Континент» (11:00 — 15:00)
ТРК «Семейный парк» (10:00 — 14:00)
Чебаркуль
9 и 10 октября
Колхозный рынок (9:00 — 13:00)
Мини-рынок (13:00 — 16:00)
Миасс
9 и 10 октября
ТРК «Слон» (11:00 — 14:00)
Златоуст
9 и 10 октября
ТРК «Тарелка» (12:00 — 17:00)
Кыштым
9 и 10 октября
ТК «Радуга» (10:00 — 14:00)
Чесма
10 октября
ТЦ «Магнит» (10:00 — 14:00)
Пласт
9 и 10 октября
ТК «Раздолье» (9:00 — 13:00)
Касли
9 октября
ТЦ «Перекресток» (10:00 — 13:00)
Троицк
9 и 10 октября
Медпункт на железнодорожном вокзале (10:00 — 19:00)
Сатка
9 и 10 октября
Центральный рынок (10:00 — 12:00)
п. Межевой, рынок (10:00 — 12:00)
Копейск
9 октября
ТК «Слава» (10:00 — 13:00)
Долгодеревенское
9 октября
РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7 (9:00 — 13:00)
Кизил
9 и 10 октября
Магазин «Магнит» (9:00 — 12:00)
Карталы
9 октября
ТЦ «Фрегат» (11:00 — 13:00)
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