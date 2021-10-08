В Челябинске вынесли приговор альфонсу, который обманул женщин на 1,7 млн рублей

Женщина бежали за кредитами, чтобы помочь любимому Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тракторозаводский райсуд отправил в колонию 35-летнего челябинца, который обманывал доверчивых женщин. Его судили сразу по двум статьям — за мошенничество и кражу с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК РФ, п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ).

— Подсудимый знакомился на сайтах знакомств с одинокими женщинами, входил к ним в доверие, обещал оформить брачные отношения, рассказывал о своем затруднительном финансовом положении и просил в долг денежные средства. После чего он прекращал общаться с потерпевшими, на звонки не отвечал, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

За несколько месяцев — с марта по октябрь 2020 года — он обманул четырех женщин на 1,7 млн рублей. Для этого женщины даже брали кредиты в разных банках. Кроме того, похитил у своей знакомой два телефона стоимостью свыше 200 тыс. рублей.

— Исковые требования потерпевших удовлетворены. Подсудимый в судебном заседании вину признали в полном объеме, принес извинения потерпевшим, частично возместил причиненный ущерб, с одной из потерпевших примирился в судебном заседании, — рассказала Наталья Мамаева.

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