В центре Челябинска придется менять новую плитку и снова ремонтировать светящиеся качели

Плитка не выдержала тяжелой техники. Фото: sovsovet74/t.me

Строительная техника разбила новую тротуарную плитку на улице Свободы, в районе перекрестка с улицей Тимирязева. Администрация района выступила с эмоциональным заявлением.

— Не успели порадоваться новому плиточному покрытию на улице Свободы, как уже нужно думать о работах по его частичной замене, — сетуют в администрации Советского района.

Винновые установлены — это подрядчик, который занимается ремонтом кровли здания.

— Поражает само отношение к новому благоустройству и к результатам чужого труда. Никто не утруждается согласованиями работ с муниципальными структурами, не заморачивается с анализом последствий, — добавили в администрации.

Еще один повод для возмущения — светящиеся качели на площади Революции снова пришлось увезти в ремонт. Не прошло и двух месяцев, как их изрисовали, а проводку вырвали. Кроме того, вандалы снова исписали фасад бывших ЖД-касс на Свободе — как раз возле того места, где разбили плитку.

Досталось и блогерам:

— При этом нам почему-то не попадаются возмущенные отзывы по данным проблемам в публикациях популярных блогеров или общественников с активной жизненной позицией.

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