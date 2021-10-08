В Златоусте рухнул потолок двухэтажки, пока пожилая хозяйка лежала в ковидном госпитале

Фото: Общественная организация "Гражданский патруль"

Потолочное перекрытие обрушилось в квартире дома №152 по улице Мичурина в Златоусте. В это время 72-летняя хозяйка находилась в больнице — у нее ковид. Мебель и кухонная техника оказались разгромлены, а сквозь дыру в потолке видна крыша и проникает холодный воздух. По сути женщине некуда возвращаться после выписки.

Дочь пенсионерки Татьяна рассказала, что в квартире на втором этаже незадолго до обрушения потолка делали косметический ремонт и ветхие конструкции не выдержали.

— Дом ни одна управляющая компания не принимает, но и аварийным не признает. Теперь маме некуда возвращаться из больницы. Никто не принял никаких мер, приезжают, смотрят — и все, — рассказала женщина об опыте жалоб чиновникам.

"Гражданский патруль"

Двухэтажный дом на улице Мичурина построили 60 лет назад. В здании восемь квартир. В администрации Златоуста подтвердили, что управляющие компании упорно отказываются брать дом на обслуживание.

— Решается вопрос о возможности признания дома аварийным. В случае удовлетворительного решения, дом будет расселен. В противном случае проведут реконструкция, а также будет поднят вопрос переносе сроков капитального ремонта на более раннее время в период реконструкции, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Пока в доме решили закрыть образовавшиеся после обрушения конструкций дыры, чтобы восстановить тепловой контур. Этими работами займутся сотрудники муниципального управления ЖКХ.

"Гражданский патруль"

Региональная прокуратура начала проверку поле падения перекрытий. В надзорном ведомстве осмотрели место происшествия, но принять решение об аварийности здания сможет только специализированная комиссия.

— Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органа местного самоуправления по обеспечению надлежащего содержания муниципального жилого фонда, — сообщили в надзорном ведомстве.

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