Погода в Челябинске на три дня: бабье лето мгновенно сменится холодами

Надеетесь на тепло? А вот и зря Фото: Олег ЗОЛОТО

Только мы обрадовались, что в город вернулось тепло, как придется готовиться к еще более сильным холодам. В эти выходные столбики термометров уверенно поползут вниз. Какая будет погода в Челябинске на три дня? Изучаем прогнозы синоптиков.

К концу рабочей недели погода сжалилась над челябинцами и дала возможность понежиться в лучах еще теплого осеннего солнца. Но больше таких послаблений не будет. По традиции, погода испортится к выходным.

Если в пятницу по данным «Гисметео» максимальная температура была +13 градусов, то в выходные станет ощутимо прохладнее: за окном будет +9. Понедельник же будет тяжелым не только как первый рабочий, но и как самый холодный день за всю неделю: термометры покажут всего +5. В этот день будет пасмурно и немного сыро.

Погода в Челябинске на три дня отличается и особой ветреностью: если в пятницу был штиль, то в субботу и воскресенье порывы достигнут 9 метров в секунду. Так что держитесь крепче.

При этом 10 октября синоптики обещают дождь: он начнется ближе к обеду и не перестанет до утра следующего дня. Но надеяться на появление груздей и опят грибникам не стоит, такого объема осадков будет недостаточно. Тем более, ночные температуры заметно снизятся: до +3 градусов.

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