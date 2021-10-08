В Челябинске на турнире ко Дню героев Танкограда покажут образцы военной техники

Турнир ко Дню героев Танкограда пройдет в Челябинске 9 октября 2021 года. Фото из архива КП.

«Полуторка», колесившая по фронтовым дорогам, мотоциклы времен Великой отечественной, военные джипы, а еще бойцы в форме солдат тех времен... Плюс танковый биатлон, но уже в современном формате — с использованием моделей техники на дистанционном управлении. Эти и другие мероприятия в субботу 9 октября станут частью спортивного праздника, посвященного Дню героев Танкограда. Такой спортивно-физкультурный «флэшмоб» впервые пройдет в столице Южного Урала.

Два трудовых коллектива — Челябинского тракторного завода и представительства Издательского дома «Комсомольская правда» при поддержке городского Управления по физической культуре и спорту решили провести дружеский турнир, посвященный памятной дате Челябинской области — Дню героев Танкограда. Состязания «День Героев» пройдут 9 октября на муниципальной лыжной базе (ул. Лесопарковая, 2-а). В программе состязаний — спортивное ориентирование, вид спорта, где можно не только бежать, но и пройти дистанцию с компасом и картой в своем темпе, за заданное время, собрав необходимое количество контрольных пунктов. Все — на свежем воздухе в Челябинском городском бору. Кстати, умение работать с картой и компасом ценилось и цениться также и в армейских, силовых структурах.

Главная идея дружеского турнира — отметить Памятную дату Челябинской области, которая была учреждена Законодательным собранием Челябинской области по инициативе депутатов Челябинской городской думы в 2016 году. С этого времени 6 октября отмечается, как День героев Танкограда. В этот день в 1941 году по решению Государственного комитета обороны началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. И в последствии всего за 33 дня на ЧТЗ было освоено производство легендарного танка Т-34 (кстати, в Челябинске была изготовлена каждая пятая машина, выпущенная для фронта).

9 октября на муниципальной лыжной базе с 11 часов начнутся спортивные забеги, в которых будут участвовать новички, «бывалые» спортсмены, школьники, семейные команды.

Среди участников спортивного праздника Челябинское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Военно-исторический клуб «Дивизион», Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Челябинской области, Центр историко-культурного наследия г. Челябинска, Региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» в Челябинской области, МНПОО «Урало-Сибирский Дом Знаний», Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (Челябинское региональное отделение), Объединенный Государственный архив Челябинской области, Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», ЧРО «Союз машиностроителей РФ», Федерация профсоюзов Челябинской области сотрудники предприятия концерна Уралвагонзавод — НПО «Электромашина», «Турбина».

Военно-патриотическое организации покажут свои интересные экспонаты, посвященные работе Тангограда в годы Великой Отечественной войны. Военно-исторический клуб «Дивизион» продемонстрирует образцы техники военных лет.

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