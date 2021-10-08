В Челябинске оштрафовали мать, которая не выдавала ключи от дома 9-летнему сыну

Он каждое утро с 6 утра зовет свою маму. Фото: скрин из видео.
В Челябинске оштрафовали и поставили на учет мать, которая забрала ключи от квартиры у своего 9-летнего сына. По словам соседей, мальчик каждое утро стоит под окнами и зовет свою маму с просьбой скинуть ключи.
Соседи записали на видео, как ребенок с 6 утра стоит под окнами и плачет в ожидании, когда мама впустит его в дом. Соседка рассказала, что как-то пыталась пообщаться с мальчиком, но он не пошел на контакт и убежал.
— На улице Солнечной, 24, каждое утро с 6:30 и примерно до 8 утра кричит мальчик лет девяти. Он зовет маму и просит, чтобы она скинула ему ключи от дома. Я не знаю куда обращаться. Надеюсь, что ситуацией займутся органы опеки, — пишет очевидица в паблике «Подслушано Северок MY SEVEROK Челябинск».
Ситуацией и правда заинтересовались, но в полиции. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что родители мальчика непьющие и не состояли на учете. Однако штрафа за неисполнение обязанностей семья все равно не избежала.
Позже стало известно, что мальчик учится в коррекционном классе и раньше постоянно терял ключи от квартиры.
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