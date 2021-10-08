В Челябинской области загорелась сауна, в которой отдыхали несколько человек

Возгорание произошло около 19:30. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Троицке Челябинской области, 8 октября, во время сеанса загорелась сауна. Внутри отдыхали несколько человек. Они и сообщили об огне в службу пожаротушения.

Возгорание произошло около 19:30. Компания заметила странное задымление, доносящиеся из одного из помещений комплекса. Затем они забрали вещи и самостоятельно покинули здание.

Приехавшие на место пожара сотрудники МЧС за несколько минут ликвидировали огонь. Погибших и пострадавших нет.

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