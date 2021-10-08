Бюджет «Челбаскета» перед стартом чемпионата России оценили в 40 млн рублей, команда будет биться за призовые места

"Челбаскет" и "Металлург" сыграют на старте чемпионата России в Суперлиге-2. Фото БК "Челбаскет".

Первые матчи турнира «Челбаскет» начнет домашним дерби с магнитогорским «Металлургом» 9 и 10 октября (спортивный корпус ДПШ. начало в 19.00). Накануне старта турнира президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков отметил, что второй год подряд Челябинская область в профессиональном баскетболе представлена двумя командами — БК «Металлург» и БК «Челбаскет». По многим показателям баскетбольный «Металлург» соответствует Суперлиге-1. В прошлом сезоне магнитогорцам не удалось туда пробиться, а в этом, надеемся, им удастся стать чемпионами и добиться повышения в классе.

Перед челябинским клубом стоит задача войти в четверку сильнейших команд и по возможности побороться за медали чемпионата. — Коллектив у нас преимущественно молодой, амбициозные, две трети игроков — воспитанники челябинской школы баскетбола, — отметил Николай Сандаков.

Отвечая на вопрос о бюджете клуба на предстоящий сезон Николай Сандаков сказал, что расходы клуба составят порядка 40 миллионов рублей, и половина из этих денег — спонсорские средства. В прошлом сезоне бюджет был на 5-6 млн меньше, но в этом году и расходов, связанных с переездами, проживанием прибавилось.

— Игрокам, тем более с таким ростом, сложно переезжать в пласкартных вагонах, конечно, будем летать самолетами, и проживание тоже должно быть комфортным. Бюджет команды средний — и не самый маленький, и не самый большой в Суперлиге-2, — подчеркнул Николай Сандаков.

— Завтра мы начинаем сезон с «Металлургом». Мы хорошие друзья за пределами корта и непримиримые соперники на площадке. Команда по сравнению с прошлым сезоном достаточно сильно изменилась. По итогу у нас стало в составе еще больше челябинцев, получился новый коллектив и нужно время, чтобы наладить самый главный вопрос — вопрос коммуникации. Если парни будут понимать друг друга в жизни, быть друзьями, хорошими приятелями, то и на площадке все будет лучше получаться, — прокомментировал начало чемпионата главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин.

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