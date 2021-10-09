Под Челябинском отремонтировали два моста на трассе М-5

Новые перила, лестницы, покрытие, разметка на путепроводе около Полетаево. Фото: Упрдор "Южный Урал"

На трассе М-5 рядом с поселком Саргазы и возле Полетаево в Сосновском районе завершили ремонт путепроводов. Об этом сообщили в Упрдор «Южный Урал».

— Отремонтировали опоры строений, водоотводные конструкции, установили новые лестничные сходы. Кроме того, заменили все элементы мостового полотна, уложили новое покрытие из литой асфальтобетонной смеси, — сообщили в Упрдор «Южный Урал».

Рядом с Саргазами установили радар и люминесцентные дорожные знаки. Фото: Упрдор "Южный Урал"

В ведомстве добавили, что установлены новые перила и барьерное ограждение, нанесена новая разметка. На путепроводе рядом с Саргазами установили люминесцентные дорожные знаки и радар.

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