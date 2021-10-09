Производителей мяса и колбасы в Челябинской области оштрафовали на 815 тыс. рублей за нарушения

Из всех взятых проб две показали наличие антибиотиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У 85% южноуральских производителей мяса, которые проверил Роспотребнадзор в этом году, нашли нарушения. Это и просроченный товар, и условия на производстве, и отсутствие документов. Об этом рассказал руководитель регионального ведомства Анатолий Семенов.

— При проверках выявлены нарушения требований к качеству реализуемой мясной продукции, условиям хранения и срокам ее годности, маркировке потребительской тары, санитарно-техническому состоянию помещений и холодильного оборудования. Также в ходе ряда проверок устанавливались факты отсутствия документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность мясных продуктов, — сообщил Анатолий Семенов

Ведомство в 2021 году взяло 3407 проб. Их них в двух нашли антибиотики, еще 21 проба показала несоответствие показателям качества по физико-химическим показателям.

Роспотребнадзор изъял 23 тонны мясопродуктов. К административной ответственности привлекли 86 юридических и должностных лиц. Сумма штрафов — 815 тыс. руб.

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