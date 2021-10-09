От коронавируса в Челябинской области умерли 27 человек

За сутки из больниц выписали 283 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 401 человека, трое из них - школьники. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 101 080 южноуральцев. Такие данные приводит региональный минздрав.

На лечении остаются 10720 человек. Из больниц за прошедшие сутки выписали 283 жителя области. От коронавируса умерли 27 человек.

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