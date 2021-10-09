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Общество9 октября 2021 11:00

Светофоры в Челябинске замигали черточками

Объясняем, что это значит
Анна ВОЛКОВААнна ВОЛКОВА
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Почти половина светофоров в Челябинске подстраивается под поток машин

Почти половина светофоров в Челябинске подстраивается под поток машин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светофоры в Челябинске замигали черточками — вместо секунд, отсчитывающих время до загорания сигнала, горит линия. Как разъяснил в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, это умные светофоры, которые при большом потоке машин в час пик могут удлинять работу зеленого сигнала.

— Это интеллектуальные светофоры. То есть они работают не в режиме, который заложен программой, а считывают интенсивность движения и подстраиваются под нее, — объяснил Максим Куляшов. — Сейчас в городе таких светофоров больше половины, но мы стремимся к тому, чтобы их стало больше.

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