Почти половина светофоров в Челябинске подстраивается под поток машин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светофоры в Челябинске замигали черточками — вместо секунд, отсчитывающих время до загорания сигнала, горит линия. Как разъяснил в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, это умные светофоры, которые при большом потоке машин в час пик могут удлинять работу зеленого сигнала.

— Это интеллектуальные светофоры. То есть они работают не в режиме, который заложен программой, а считывают интенсивность движения и подстраиваются под нее, — объяснил Максим Куляшов. — Сейчас в городе таких светофоров больше половины, но мы стремимся к тому, чтобы их стало больше.

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