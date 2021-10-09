В Магнитогорске Челябинской области бесправник врезался в электроопору

За рулем иномарки был 23-летний парень без прав. Фото: "На дорогах Магнитки"/vk.com

Сегодня, 9 октября, в 9:20 в Магнитогорске на перекрестке улиц Мичурина и Победы 23-летний молодой человек за рулем Daewoo Nexia столкнулся с иномаркой, зацепил по пути еще три машины и врезался в электроопору.

— По предварительной информации водитель 1998 года рождения без прав на управление автомобилем не уступил дорогу Kia, столкнулся с ним и вылетел вправо, где зацепил припаркованные машины, и врезался в электроопору, — сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области.

Водитель и пассажир Daewoo Nexia получили травмы и были доставлены в больницу. Как рассказали КП-Челябинск местные жители, молодой человек был нетрезвым.

— Со слов очевидцев поняла, что машину он угнал у мамы, — рассказала КП-Челябинск жительница соседнего дома.

— Когда мы выбежали из дома на улицу, то увидели, что парень зажат в машине. Через пару минут приехали МЧС и скорая. До их приезда парни сами пытались открыть двери, но не выходило, — рассказала КП-Челябинск очевидица Анастасия. — МЧС быстро разрезали машину, в скорой водителю наложили на шею лангетку. А второй парень вроде как после удара вылетел из машины. Оба были нетрезвые. Говорят, что машину они угнали то ли у друга, то ли у мамы.

Из-за частых аварий знаки на перекрестке Мичурина и Победы поменяли в 2018 году, сделав его «равнозначным».

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