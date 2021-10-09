На озере Увильды в Челябинской области вторые сутки ищут пропавшего рыбака

Сегодня спасатели обследуют остров неподалеку. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На озере Увильды Челябинской области со вчерашнего дня ищут мужчину, который отправился на рыбалку. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

— Мужчина отправился на рыбалку на озеро Увильды около базы отдыха «Янтарь» вчера, 8 октября, около 13:00. Уже через два часа его одноместную железную лодку нашли перевернутой очевидцы. Они же сообщили в полицию, — уточнили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Вчера до наступления темноты рыбака искали с лодки на воде и пешком — от места, где была обнаружена лодка. Сегодня утром спасатели обследуют береговую линию и близлежащий остров напротив СНТ «Ветеран-1».

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