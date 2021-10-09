В Челябинской области умер тяжелоатлет, который весной установил мировой рекорд

Прощание с Сергеем Фролковым состоится во вторник. Фото: "Говорит Снежинск"/vk.com

В Снежинске Челябинской области 7 октября умер спортсмен-тяжелоатлет Сергей Фролков, который в апреле этого года установил новый мировой рекорд в категории «Жим лежа в экипировке». Об этом сообщают родственники в соцсетях. Тогда тяделоатлет взял вес 320 кг.

Прощание состоится 12 октября в 13:00 в ритуальном зале. Редакция КП-Челябинск выражает соболезнования родным и близким.

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