Глава Росприродназора Светлана Радионова назвала Магнитогорск среди главных городов-загрязнителей

фото: pravmin.gov74.ru

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова опубликовала в своем Instagram рейтинг основных городов-загрязнителей. Среди основных названы Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, Рефтинский и Магнитогорск.

— Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды топлива, — отметила Светлана Радионова. — Во время проверок предприятия обычно укладываются в нормативы по выбросам. По отдельности. Но их нахождение на одном пятачке дает вот такую картину загрязнения.

Также главный государственный экологический инспектор России сообщила, что в самых загрязненных районах находятся предприятия «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс» «Мечел» и другие.

Фото: Светлана Радионова/Instagram

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