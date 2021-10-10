В честь легендарного Танкограда: в городе прошел спортивный турнир, посвященный Памятной дате Челябинской области

В Челябинске прошел турнир, посвященный Дню героев Танкограда. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Больше сотни участников — от трех до 83 лет, выставка образцов оружия времен Великой Отечественной — пушки, ружья, автоматы, автомобили, прошедшие фронтовые дороги и восстановленные активистами военно-исторического клуба «Дивизион», «танковый биатлон» — с моделями легендарного Т-34 на радиоуправлении, школьники движения «Волонтеры Победы», учащиеся общеобразовательных школ Тракторозаводского района Челябинска, ветераны спорта и воспитанники спортивных школ города... 9 октября на муниципальной лыжной базе прошел первый турнир по спортивному ориентированию, посвященный Дню героев Танкограда — Памятной дате Челябинской области — учреждена Законодательным собранием Челябинской области по инициативе депутатов Челябинской городской думы в 2016 году. С этого времени 6 октября отмечается, как День героев Танкограда. В этот день в 1941 году по решению Государственного комитета обороны началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. И в последствии всего за 33 дня на ЧТЗ было освоено производство легендарного танка Т-34 (кстати, в Челябинске была изготовлена каждая пятая машина, выпущенная для фронта...

С картой и компасом участники постарались найти в Челябинском городском бору 11 контрольных пунктов. Медали, почетные грамоты и подарки от организаторов — предприятия ЧТЗ-УРАЛТРАК т челябинского представительства Издательского дома «Комсомольская правда» и челябинского Управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска были вручены участникам в четырех категориях — новички, бывалые, школьники и в семейном забеге. Кстати, спортивное ориентирование является одним из прикладных видов спорта, который культивируется в государственных силовых структурах.

По словам председателя Челябинской областной организации профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ Олега Косых такой спортивный праздник — это дань памяти легендарным танкостроителям, которые в цехах завода ковали Великую Победу, и такой турнир станет традиционным.

83-летний ветеран спорта Александр Асадулин тоже принял участие в турнире.

— Челябинский тракторный завод всегда славился своими спортивными традициями, и эти состязания для меня прекрасный повод не только совершить полезную прогулку и пробежку, но и вместе со всеми отметить эту знаменательную дату для всей Челябинской области, — поделился впечатлениями Александр Федорович.

ДЛЯ СПРАВКИ

Наряду с Челябинским тракторным заводом и ИД «Комсомольская правда» соорганизаторами мероприятия «День героев» выступили: Челябинское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Военно-исторический клуб «Дивизион», Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Челябинской области, Центр историко-культурного наследия г. Челябинска, Региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» в Челябинской области, МНПОО «Урало-Сибирский Дом Знаний», Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (Челябинское региональное отделение), Объединенный Государственный архив Челябинской области, Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», ЧРО «Союз машиностроителей РФ», Федерация профсоюзов Челябинской области. В мероприятии приняли участие сотрудники предприятия концерна Уралвагонзавод — НПО «Электромашина», а также СКБ «Турбина».

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