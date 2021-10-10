Число заболевших коронавирусом за сутки в Челябинской области превысило 400 человек

Фото: Кирилл САДЫКОВ

По данным Минздрава Челябинской области, в регионе выявлено 402 новых случаев заболевания каронавирусом. Среди заразившихся 9 школьников. Умерли от COVID-19 за прошедшие сутки 28 человек.

— 9 октября выписаны 284 человека, — сообщили в министерстве. — Всего за время пандемии 85 705 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Подтверждено 101 482 случая заболевания COVID-19

В Минздраве напомнили телефоны горячих линий.

8 (351) 240-15-16 — телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан — 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей — 8-800-350-24-74.

Телефон горячей линии службы психологической помощи — 8-351-269-77-77.

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