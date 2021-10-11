В Челябинской области с рельсов сошли локомотив и три вагона

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Авария произошла на железной дороге недалеко от станции Рудная в Челябинской области днем 10 октября. С рельсов сошли локомотив и три грузовых вагона с пшеницей. Это случилось во время маневрового движения.

Вагоны целиком оказались за пределами железнодорожных путей, но не опрокинулись. Просыпалась небольшая часть груза.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Люди при аварии не пострадали.

Чтобы разблокировать застрявшие после происшествия вагоны (одним из них буквально придавило локомотив), потребовалась помощь тяжелой техники. Однако задержек в движении поездов не возникло, так как вагоны сошли с рельсов на пути необщего пользования, принадлежащем ЗАО «МПК Ситно».

Фото: Уральская транспортная прокуратура

– Карталинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Собственную проверку начали также в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

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