В Челябинской области БТР столкнулся с автомобилем

Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.com

В окрестностях Чебаркуля произошло необычное ДТП: столкнулись легковой автомобиль и бронетранспортер. Снимки происшествия опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Обычная и бронированная машина остановились, едва соприкоснувшись.

Под Чебаркулем базируется танковая дивизия, и у местных водителей накопился опыт встреч с военной техникой. Им автомобилисты поделились в комментариях к фотоснимкам. Южноуральцы отмечают, что авария случилась на танковом переезде, и рассказывают, что из легковой машины приближение бронетранспортера должно было быть не только хорошо видно, но и слышно: непонятно, почему водитель ничего не заметил.

— Несколько раз пропускали БТРы и танки, всегда был регулировщик-солдат, тут, видимо, водитель машины хотел проскочить, — предполагает один из автомобилистов.

— Из БТР плохой обзор, но при его весе и твердости это не его проблемы, — шутит другой пользователей.

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