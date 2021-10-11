В утренние часы-пик светофор возле «Мегаполиса» переведут на желтый мигающий сигнал

Светофор у "Мегаполиса" появился в сентябре. Фото: администрация Челябинска

В редакцию «Комсомольской правды» поступили жалобы от водителей на новый светофор возле «Мегаполиса». Автомобилисты рассказали, что зеленый свет для пешеходов горит там целую минуту, но по утрам потока прохожих на набережной нет. Получается, что эти 60 секунд автомобилисты стоят перед пустым перекрестком, и за это время образуется пробка до ул. Братьев Кашириных. Сегодня в мэрии пообещали, что светофор отрегулируют.

— Мы проанализировали пешеходный и транспортный потоки с наступлением осени в районе нового светофора на пересечении улицы Красной и набережной в районе «Мегаполиса». Мы отмечаем, что с наступлением холодов пешеходы появляются в этом месте гораздо позднее. Пришли к выводу, что с 21 часа до 9 утра этот переход может работать в режиме желтого мигания, — рассказал на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Светофор установили в сентябре из-за большого потока гуляющих горожан. Первую неделю он работал в мигающем режиме, а затем автоматически подключился к «зеленой волне». Это когда светофоры сами подстраиваются под автомобилистов, чтобы им всю дорогу горел разрешающий сигнал.

— По моему мнению, светофоры должны быть адаптированы и в какой-то момент времени должны менять фазы: например, утром один режим работы, вечером — другой, — высказал свое мнение по этому поводу в интервью на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Точной даты, когда новый светофор возле набережной перейдет на новый режим работы, в управлении по дорожному хозяйству и транспорту не назвали.

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