За год безработица в Челябинской области сократилась в четыре раза

Больше всего доля безработных в Нязепетровском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области стало меньше граждан, официально стоящих на учете по безработице. Об этом по итогам экспресс-анализа сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.

Показатель безработицы на начло сентября этого года оказался вчетверо меньше пикового уровня, зарегистрированного в августе-сентябре 2020 года. Сейчас официально безработными считаются 1,2% трудоспособных южноуральцев. Столько же было в феврале 2020 года — в самом начале пандемии коронавируса.

Меньше всего безработных в Челябинске и Магнитогорске — по 0,8 %. В Копейске — 1%, в Миассе и Кыштыме — по 1,1%.

Самая проблемная ситуация в Нязепетровском районе. Там в качестве безработных зарегистрировались 5% трудоспособных жителей.

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