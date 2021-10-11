В Миассе пенсионер сбил школьника на «зебре»

Водитель не уступил дорогу ребенку на пешеходном переходе Фото: Иван МАКЕЕВ

Ребенок пострадал в ДТП вечером 10 октября в Миассе. На улице Уральской LADA Granta поворачивала налево, водитель не уступил дорогу школьнику. Восьмилетний мальчик, который в этот момент переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, попал под колеса.

Как рассказали в ГИБДД Миасса, ребенок получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

За рулем LADA находился 68-летний мужчина.

Напомним, пешеход погиб после наезда автомобиля в Кыштыме. Водителя, который скрылся с места происшествия, сейчас разыскивают.

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