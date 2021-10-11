В Челябинской области будут судить тренера, заставлявшего спортсменов применять допинг

В Копейске в суд передали дело тренера по силовым видам спорта.

По данным следствия, 46-лений сотрудник городского спорткомплекса приобрел и передал двум своим подопечным запрещенные для использования в спорте сильнодействующие препараты.

Кроме того тренер уговорил третьего спортсмена начать использовать допинг во время подготовки к соревнованиям по пауэрлифтингу. Наставник разработал специальный курс приема анаболических стероидов и консультировал атлета по режиму тренировок с применением сильнодействующих веществ.

— По месту работы и проживания задержанного обнаружены и изъяты различные сильнодействующие вещества и анаболические стероиды общей массой свыше 150 граммов, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сейчас тренер находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за незаконный оборот сильнодействующих веществ и склонение спортсменов к использованию запрещенных в спорте субстанций. Уголовное дело будет рассматривать Копейский городской суд.

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