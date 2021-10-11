Торговые центры и сферу услуг Челябинска ждут проверки на соблюдение обязательной вакцинации

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 11 октября в Челябинске начали действовать меры по обязательной вакцинации для определенных категорий граждан. Должны быть привиты все сотрудники торговой, развлекательной и обслуживающей сферы. На аппаратном совещании мэр Наталья Котова сообщила, что сегодня в администрации соберутся представители предприятий, которых коснулось постановление главного санитарного врача области, и полиции, чтобы разъяснить новые правила.

— Помимо рекомендаций последуют и проверки этих организаций, и они будут ужесточаться, — пояснила Наталья Котова. — Требования введены, контроль мы будем вести надлежащим образом. Да, мы проверяли, но сейчас пройдет усиление контроля и привлечение к ответственности.

Также глава Челябинска поручила организовать взаимодействие с медицинскими организациями, чтобы они направили прививочные бригады на предприятия.

По данным вице-мэра по социальному развитию Сергея Авдеева, за последние сутки в Челябинске заразились коронавирусом 129 человек. Всего переболели более 38 тысяч челябинцев.

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