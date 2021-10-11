«Трактор» во Владивостоке в серии послематчевых буллитов переиграл «Адмирал»

"Трактор" в серии буллитов одержал победу над "Адмиралом" - 4:3. Фото ХК "Адмирал".

К четвертой минуте черно-белые «горели» со счетом 0:2. Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после второй пропущенной шайбы взял тайм-аут дабы настроить игроков и заменил голкипера: вместо Эмиля Гарипова место в воротах занял чешский легионер «медведей» Роман Вилл.

Во втором периоде Виталий Абрамов сократил преимущество «Адмирала» до одной шайбы — 2:1, но дальневосточники снова поразили ворота челябинцев — 3:1. В третьем отрезке матча Альберт Яруллин сделал счет 3:2, а за минуту до конца периода, когда челябинцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, Лукаш Седлак сравнял счет — 3:3.

Овертайм также не выявил победителям, а серии послематчевых буллитов точнее оказались челябинцы — 4:3. Победный гол на счету Тему Пулккинена

Завтра, 12 октября «Трактор» завершит выездную серию в Хабаровский край и на Дальний восток. Напомним, черно-белые одержали две победы над хабаровским «Амуром». А уже 15 октября челябинцы начнут домашнюю четырехматчевую серию игрой с ХК «Сочи».

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