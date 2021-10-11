В Челябинске будут судить семерых членов ОПГ и их главаря — ставленника «вора в законе»

При задержании члены ОПГ оказывали сопротивление. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Прокуратура передала в суд уголовное дело семи участников ОПГ «Халиулинские» и их главаря. Мужчин задержали в мае прошлого года после того, как они напали на пункт металлоприема. Для их поимки пришлось развернуть спецоперацию.

— Ранее неоднократно судимые участники организованной преступной группы в период с 2017 по май 2020 годы совершили более 10 преступлений, связанных с хищением имущества граждан и предпринимателей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Известно, что один из обвиняемых — ставленник так называемого «вора в законе», более известного в криминальном мире как «Зураб Кутаисский», был авторитетом в криминальном мире и занимал высшее положение в преступной иерархии.

Как рассказал в прокуратуре, деятельность преступной группы была четко организована, принимались меры по конспирации, однако силовикам удалось пресечь деятельность банды. Как сообщали тогда в полиции, в ходе задержания, мужчины оказывали активное сопротивление.

Размер причиненного ущерба оценили почти в 2 млн рублей. Имущество обвиняемых на сумму 5,5 млн рублей арестовано.

По каким статьям будут судить участников ОПГ?

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), пп. «а», «б» ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «а» ч. 4 ст. 162 (разбой), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), пп. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).