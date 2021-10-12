В Челябинске автомобиль опрокинулся после ДТП

Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла днем 11 октября на пересечении улиц Ковшовой и Кузнецова в Челябинске. Столкнулись LADA Granta и внедорожник Chevrolet Blazer.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 38-летний водитель Chevrolet выезжал со второстепенной дороги и на нерегулируемом перекрестке не уступил второй машине. В результате произошло столкновение. LADA от сильного удара опрокинулась.

Фото: ГИБДД Челябинска

Медицинская помощь потребовалась водителю перевернувшейся машины.

Добавим, 11 октября в Челябинске случилось еще одно ДТП с переворотом. На улице Ветровой в поселке Аэропорт 2 71-летний водитель LADA Largus не справился с управлением на повороте. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Травмы получила 81-летняя пассажирка машины.

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