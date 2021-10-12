У жителя Златоуста дома нашли взрывное устройство

35-летний мужчина, у которого проводили обыск, находился в федеральном розыске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Златоуста хранил дома самодельное взрывное устройство.
По данным регионального ГУ МВД, мужчина находился в федеральном розыске за кражу. Полицейские обнаружили взрывпакет, когда проводили в квартире у златоустовца обыск. Жителей дома после этого эвакуировали.
— Специалисты установили, что обнаруженный предмет является самодельным взрывпакетом с проводами и элементом питания в пластиковой банке, внутри которой находились порох и алюминиевая пудра, — рассказали в региональном управлении Росгвардии.
Устройство признали опасным для окружающих. Сотрудники группы разминирования обезвредили его и передали для дальнейшего разбирательства следователям.
35-летнего владельца самодельной бомбы заключили под стражу, в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном изготовлении оружия.
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