При лобовом столкновении машин в Аргаяшском районе погиб водитель

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
ДТП со смертельным исходом случилось 11 октября на 17-м километре дороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, LADA Granta сначала выехала на обочину, потом резко изменила направление движения и оказалась на встречной полосе. Там произошло лобовое столкновение с Hyundai Tucson, которым управлял 68-летний житель Челябинска.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Водитель LADA в аварии получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Мужчине было 64 года, он проживал в Сосновском районе.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП и выясняют обстоятельства аварии.
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